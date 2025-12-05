ضبط / 4 / عجلات محملة بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات في ديالى

ضبطت المفارز الامنية في محافظة ديالى اربع عجلات محملة بالدجاج المجمد وبيض المائدة ومواد متنوعة ،مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .
وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" ان المفارز الامنية ضبطت العجلات عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة بعقوبة ".
واضاف :" ان هذه الاجراءات تأتي انسجاماً مع خطة قيادة الشرطة في تعزيز الرقابة والحد من دخول المواد المخالفة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القوانين النافذة بكفاءة عالية"
