ضبط / 4 / عجلات محملة بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات في ديالى

ضبطت المفارز الامنية في محافظة ديالى اربع عجلات محملة بالدجاج المجمد وبيض المائدة ومواد متنوعة ،مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .

وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" ان المفارز الامنية ضبطت العجلات عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة بعقوبة ".

واضاف :" ان هذه الاجراءات تأتي انسجاماً مع خطة قيادة الشرطة في تعزيز الرقابة والحد من دخول المواد المخالفة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القوانين النافذة بكفاءة عالية"