إتلاف نحو ثلاثة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عويريج وأبو غريب


أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة ( 5 كانون الاول 2025 )، إتلاف نحو ثلاثة أطنان من المواد الغذائية التالفة في منطقتي عويريج وأبوغريب.

وقالت الدائرة في بيان إن "الفرق الرقابية في دائرة صحة بغداد الكرخ أتلفت ما يقارب ثلاثة أطنان من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة شملت المخازن الغذائية في منطقتي عويريج وأبوغريب، وبالتنسيق مع جهات الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة".

واضافت أن "عملية الإتلاف جاءت بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإتمام عملية الفحص الميداني بحضور الجهات الساندة، للتأكد من عدم صلاحية المواد للاستهلاك البشري".

