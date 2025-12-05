الكهرباء تعلن بدء نصب العدادات الذكية في 4 محافظات وثلاث مناطق ببغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن البدء الفعلي بنصب العدادات الذكية في 4 محافظات وثلاث مناطق في العاصمة بغداد، وفيما أشارت إلى شمول جميع الدوائر الحكومية بهذه المنظومة، أكدت أن العدادات الجديدة ستتيح للمواطن متابعة استهلاكه اليومي وتقلل نسبة الأخطاء إلى الصفر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية إن "العمل بمشروع التحول الذكي انطلق فعلياً في مناطق المنصور واليرموك وحطين ببغداد، حيث بوشر بنصب العدادات الذكية"، مبيناً، أن "عمليات النصب شملت أيضاً محافظات ديالى وكركوك والأنبار وواسط".

وأضاف موسى، أنه "لا توجد حالياً أي دائرة حكومية غير مشمولة بالعداد الذكي أو تخلو من آلية الدفع الالكتروني"، مشدداً على "الأهمية القصوى للعداد الذكي سواء لقطاع الطاقة أو المواطن".

وأوضح، أن "العداد الذكي يوفر قراءة الكترونية دقيقة، تمكن المواطن من رؤية حجم استهلاكه يومياً وعلى مدار الساعة"، لافتاً إلى، أن "العداد مرتبط بمنظومة مراقبة الكترونية مركزية تسمى (HES)، تعمل على احتساب الأحمال الكترونياً دون أي تدخل بشري، مما يقضي على نسبة الخطأ تماماً".

وتابع، أن "منظومة (الهيس) ترتبط مباشرة بمركز السيطرة الوطني، وبذلك يتم ترحيل القراءات آلياً"، مؤكداً، أن "هذا الإجراء يهدف للسيطرة على الأحمال العالية المفرطة التي يصعب ضبطها حالياً، فضلاً عن تنظيم وضع الشبكة الكهربائية".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى، أن "جزءاً من الشبكة الكهربائية يعاني التقادم ويعود لحقبة الثمانينيات، وجزءاً آخر يتعرض للهدر، إضافة إلى الحاجة للتطوير مع استحداث مناطق سكنية جديدة"، مضيفاً، أن "العداد الذكي سيمكن الوزارة من إعداد جرد وقاعدة بيانات متكاملة للمشتركين، بما في ذلك القطاع الزراعي والمناطق العشوائية التي كان يتعذر تزويدها بالكهرباء سابقاً؛ لكونها غير نظامية".