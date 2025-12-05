"لن نوقع على ورقة بيضاء".. زيباري: مشاركة الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة ستكون مشروطة

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، أن مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة ستكون مشروطة وببرنامج عمل واضح.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري بحسب وسائل إعلام كردية: "لن نوقع لأي شخص على ورقة بيضاء وبدون شروط، مشاركتنا ستكون بحقوق وحسابات وعلى أساس الدستور".

وأضاف، أنه"إذا توحد الكرد، يمكنهم لعب دور حاسم في تحديد شكل الحكم في بغداد".

وأشار إلى، أن"الولايات المتحدة الأميركية لديها رسالة واضحة مفادها أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون ذات سيادة، وألا تقع الوزارات الحساسة مثل النفط والمالية في أيدي جهات مفروض عليها عقوبات من واشنطن.

ولفت إلى، أن"رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والمنصب من حصة الكرد، وإذا أراد الشخص، فلديه صلاحيات كبيرة"، مشيراً إلى أن"الحزب أبدى كل المرونة للذهاب إلى بغداد بالشراكة مع الاتحاد الوطني الكردستاني".