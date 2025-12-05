الشيخ الخزعلي خلال لقائه عبد الحسين عبطان يؤكد أهمية حسم ملف تشكيل الحكومة

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اهمية حسم ملف تشكيل الحكومة.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان:" ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس حزب اقتدار وطن، عبد الحسين عبطان".

واعرب عبطان خلال اللقاء، بحسب البيان، عن "تهانيه للشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وسلاسة اجراءاتها"، مشيداً، بـ "ما حققته حركة /الصادقون/ من حضور مؤثر ونتائج مهمة في الاستحقاق النيابي الاخير".

بدوره، شدد الشيخ الخزعلي على ضرورة تسريع الخطوات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، بما يواكب تحديات المرحلة ويضمن اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والمقدرة على ادارة الملفات الوطنية"، مؤكداً :" ان الاسراع في هذا المسار يمثل عاملاً اساسياً لترسيخ الاستقرار ودعم تطلعات المواطن".