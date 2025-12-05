وزير الداخلية يوجه بتثبيت العناصر الجيدة من شرطة العقود

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، بتثبيت العناصر الجيدة من شرطة العقود.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الداخلية ترأس المؤتمر السنوي الأول للجنة الأمر الوزاري (627) الخاصة بتعيين شرطة العقود لعرض الإنجاز المتحقق لأعمال اللجنة للأعوام (2023 - 2024 - 2025).

وأكد أن "هذه التجربة الأولى من نوعها في الأجهزة الأمنية أسهمت في ضخ دماء جديدة، مبيناً أن شرطة العقود هم مستقبل وزارة الداخلية، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذه التجربة".

ووجه وزير الداخلية بـ"العمل على متابعة تدريب شرطة العقود لكي نحصل على نتائج مثالية لهذه التجربة، مؤكداً على أهمية تثبيت العناصر الجيدين منهم وفق اختصاصهم وعدم تغييرهم".