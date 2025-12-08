العامري والسيد عبد المهدي يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة

بحث الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الأحد، ( 7 كانون الأول 2025 )، في مكتبه ببغداد مع رئيس مجلس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي، مجمل تطورات الأوضاع على الساحة المحلية.

وناقش الجانبان بحسب بيان لمكتب العامري، ، "الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة واستكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف البيان، "كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين القوى السياسية بما يسهم في تعزيز استقرار العملية السياسية وتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات".