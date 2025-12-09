عضو في تحالف الانبار المتحد : الاحزاب الكردية ترفض ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان

كشف عضو تحالف الانبار المتحد عبد الستار احمد الدليمي اليوم الثلاثاء ، ان الاحزاب الكردية رفضت مقترحا سياسيا توافقيا سنيا لترشيح رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب .

وقال الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " الاحزاب الكردية رفضت طلبا تقدمت به بعض التحالفات السنية اعادة تدوير رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب بعد ساعات من فشل وساطة لرئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر لتقريب وجهات النظر بين حزب البارزاني والحلبوسي اثر مطالبته برئاسة الجمهورية".

واضاف ان" الاحزاب الكردية ابلغت المجلس السياسي رفضها ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان مطالبة بتغيره بشخصية اخرى غير جدلية يحضى بمقبولية من جميع الاطراف السياسية ، مبينا ان" انظار المجلس الوطني السني يتجه نحو ترشيح محمد تميم لشغل منصب رئاسة مجلس النواب".

واوضح ان " حزب تقدم باعتباره يملك اكثر نقاطا في المعادلة السياسية السنية اصر على ترشيح الحلبوسي وعدم استبداله تحت اي ذريعة كانت بحجة عدم وجود بدليل وفي ظل هذه الخلافات السنية فان تسمية رئيس جديد للبرلمان سيؤجل لحين اقناع حزب تقدم بتسمية مرشح بديل".