الحشد الشعبي يطيح بأبرز مروجي الحبوب المخدرة في الرمادي

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الثلاثاء، بالاطاحة بأحد ابرز مروجي المخدرات بكمين في مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى احياء مدينة الرمادي، دون وقوع أي مقابلة مسلحة".

واضاف ان "القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من المواد المخدرة"، مبينا ان "القوة احالت المعتقل الى القضاء فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى الجهات المعنية".

واكد ان "معلومات استخباراتية مكنت القوة من اعتقال المستهدفين ورصد تحركاتهم"، موضحا ان "قوات من الحشد الشعبي كثفت من اجراءاتها الامنية في عمليات تعقب تجار ومروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة للحد من ظاهرة انتشارها بين الشباب وطلبة المدارس في الانبار".