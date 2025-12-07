الأخبار

وزارة التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم


 

 

أعلن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الأحد، نتائج قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم، فيما اشار الى تبادل اكثر من 370 طالباً في مختلف الاختصاصات، حيث ذكر العبودي، خلال مؤتمر اعلان قبول الطلبة بين جامعات المركز والاقليم للعام 2025/2026، ان "الوزارة باشرت بتنفيذ برنامج للتبادل الطلابي منذ شهر ايار الماضي بين جامعات الوزارة في المركز والجامعات في اقليم كردستان".

كما اوضح ان "الخطة الاصلية كانت تتضمن تبادل 100 طالب من مختلف التخصصات الطبية اوالهندسية اوالانسانية اوالتقنية"، مبينا ان "هذا العام شهد قبول 105 طلاب من اقليم كردستان في جامعات المحافظات الوسطى والجنوبية، مقابل قبول اكثر من 266 طالباً من جامعات المركز في جامعات اقليم كردستان".

كذلك لفت الى ان "هذا التطور يعد انجازاً مهماً جداً، ولاسيما ان برنامج التبادل كان متوقفاً منذ عام 1991"، منوها ان "استئنافه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الاكاديمي".

فيما اكد ان "الطلبة من المحافظات الوسطى والجنوبية سيدرسون في جامعات الاقليم باللغة الكردية، فيما سيتلقى الطلبة القادمون من الاقليم تعليمهم في جامعات المركز باللغة العربية"، وقدم شكره "للجهود المشتركة في الوزارة وفي اقليم كردستان، وللدعم الذي قدمه الوزراء والمسؤولون في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، والذي اسهم في تحقيق هذا الانجاز المهم".

وزارة التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم
