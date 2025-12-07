وزارة التعليم العالي: قبول 1832 في المنحة المجانية لكليات المجموعة الطبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، قبول 1832 طالباً ضمن المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026/2025، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "توزع الطلبة المقبولون على الطب العام بلغ (216) وطب الأسنان (734) والصيدلة (882) ممن جرى تدقيق بياناتهم حسب سياقات وضوابط التقديم إلى المنحة المجانية التي نصت على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للفرع (العلمي) للسنة الدراسية 2025/2024 حصراً ولا يقل معدل الطالب المتقدم لكليات طب الأسنان والصيدلة عن (93%) ولا يقل عن(96%) لكليات الطب العام".

فيما دعت الوزارة "الطلبة المقبولين إلى إتمام عملية التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2025/12/7".