الأخبار

هيئة النزاهة في الإقليم: تسجيل أكثر من 590 قضية فساد خلال 2025


أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الاول 2025 )، احصائية بعدد قضايا الفساد التي تم ضبطها في الإقليم خلال عام 2025، فيما اشارت الى تسجيل أكثر من 590 قضية فساد خلال 2025.

وقال رئيس هيئة نزاهة الإقليم أنور أحمد في مؤتمر صحفي  إنه "هناك 156 قضية تتعلق بالنزاهة لا تزال قيد التحقيق من قبل الهيئة"، مشيراً الى أن "عدد القضايا المحالة الى القضاء بلغ 48 قضية".

وبين أن "عدد القضايا التي صدرت فيها قرارات من المحاكم المختصة بلغ 69 قضية، في حين بلغ العدد الكلي للقضايا والأحكام التي لا تزال قيد التحقيق 384 قضية".

وتابع أن "محاكم الإقليم تنظر في 200 قضية تتعلق بالنزاهة لمتهمين يشغلون مناصب عليا بدرجة مدير عام"، لافتاً الى أن "عدد الإخبارات التي تم تسجيلها بلغ 132 إخباراً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة النزاهة في الإقليم: تسجيل أكثر من 590 قضية فساد خلال 2025
التعليم تعلن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية "الدور الثالث"
رئيس السن يكشف موعد إنعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد
العراق يعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى النصر
محافظ البصرة يبحث مع جهاز مكافحة الإرهاب تعزيز الأمن والتنسيق الميداني
مجلس القضاء الأعلى يسترد 6 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي
وزارة العدل تعلن شطب حزب الله والحوثيين من قرار تجميد أموال الإرهابيين
القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة جمعية خيرية لجمع الأموال في الشعلة
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
قوباد طالباني : لم نرشح أي شخصية لرئاسة الجمهورية حتى الآن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك