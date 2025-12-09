هيئة النزاهة في الإقليم: تسجيل أكثر من 590 قضية فساد خلال 2025

أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الاول 2025 )، احصائية بعدد قضايا الفساد التي تم ضبطها في الإقليم خلال عام 2025، فيما اشارت الى تسجيل أكثر من 590 قضية فساد خلال 2025.

وقال رئيس هيئة نزاهة الإقليم أنور أحمد في مؤتمر صحفي إنه "هناك 156 قضية تتعلق بالنزاهة لا تزال قيد التحقيق من قبل الهيئة"، مشيراً الى أن "عدد القضايا المحالة الى القضاء بلغ 48 قضية".

وبين أن "عدد القضايا التي صدرت فيها قرارات من المحاكم المختصة بلغ 69 قضية، في حين بلغ العدد الكلي للقضايا والأحكام التي لا تزال قيد التحقيق 384 قضية".

وتابع أن "محاكم الإقليم تنظر في 200 قضية تتعلق بالنزاهة لمتهمين يشغلون مناصب عليا بدرجة مدير عام"، لافتاً الى أن "عدد الإخبارات التي تم تسجيلها بلغ 132 إخباراً".