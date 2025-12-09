النائب الإيزيدي محمد خليل : إرجاع عائلات داعش استهانة بدماء الشهداء ويهدد الأمن المجتمعي

أكد النائب الإيزيدي محمد خليل، الثلاثاء، أن قرار إرجاع عائلات تنظيم داعش الارهابي يمثل استهانة بدماء الشهداء الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل خطراً على الأمن المجتمعي.

وقال خليل في تصريح ل/المعلومة/، إن "إرجاع عائلات داعش إلى مناطقهم دون محاسبة أو ضمانات حقيقية يعد تجاوزاً على حقوق الضحايا والشهداء، وقد يعيد إنتاج الفكر المتطرف ويفتح الباب أمام أزمات جديدة".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة مطالبة بمراجعة هذا الملف بحذر شديد ووضع معالجات قانونية وأمنية تضمن عدم تكرار المأساة، مؤكداً أن دماء الشهداء يجب أن تبقى أمانة في أعناق الجميع ولا يجوز الاستهانة بها".

وفي سياق متصل، حذر رئيس الكتلة الإيزيدية في مجلس النواب، النائب نايف خلف سيدو، في تصريح سابق، من أن نقل عوائل داعش إلى العراق يمثل "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".