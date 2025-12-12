الاستخبارات العسكرية : إحباط محاولة دخول غير شرعي لأربعة أجانب عبر حدود نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 )، إحباط محاولة دخول غير شرعي لأربعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية عبر حدود محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أن "ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية للحد من دخول العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، واستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض".

وأضاف البيان أن "معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من قبل مدير قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة الخامسة عشرة، أسفرت عن نصب كمين محكم أُلقي القبض خلاله على أربعة متسللين أجانب حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية بشكل غير شرعي".

وأشارت المديرية إلى أنه "تم تسليم المتسللين إلى الجهات المختصة وفقاً للسياقات القانونية المعمول بها".