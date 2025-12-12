الأخبار

رئيس الجمهورية: بعد سنوات طويلة من العزلة عاد العراق الى ممارسة دوره المحوري


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 )، أن العراق بعد سنوات طويلة من العزلة عاد لممارسة دوره المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن البلاد تؤدي اليوم أدواراً فاعلة داخل المنظمات الدولية والأممية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال الرئيس، خلال كلمته في افتتاح منتدى العام الدولي للسلام والثقة في العاصمة التركمانستانية عشق أباد، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العالم يمر بظرف بالغ الدقة، وأن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الصراعات ووضع حد لمعاناة الشعوب".

وأضاف رشيد أن "العراق عانى على مدى العقود الماضية من إرث ثقيل من الحروب والنزاعات والإرهاب والاستبداد، ما ترك خسائر جسيمة، لكنه اليوم يسعى لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسارات البناء والإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد "سعي العراق لترسيخ علاقات متوازنة وفاعلة مع محيطه الإقليمي والدولي على أساس السلام والتعاون ونبذ الحروب والصراعات، مشدداً على أهمية حل القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ القرارات الدولية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات، خاصة للكيان الصهيوني في سوريا ولبنان وقطر وإيران، محذراً من انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب لا رابح فيها.

كما أعرب الرئيس عن "دعم العراق لكل الجهود الدولية لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية"، مؤكداً أن "الحوار والتلاقي هو السبيل الأمثل لحل النزاعات، وأن التحديات الاقتصادية والبيئية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً فعّالاً يقوم على التضامن والثقة والمسؤولية المشتركة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية: بعد سنوات طويلة من العزلة عاد العراق الى ممارسة دوره المحوري
الاستخبارات العسكرية : إحباط محاولة دخول غير شرعي لأربعة أجانب عبر حدود نينوى
شرطة بغداد الكرخ تلقي القبض على متهم قام برمي رمانة يدوية على دار سكني
ظريف من بغداد: فصائل المقاومة في المنطقة ليست عملاء لطهران
رئيس الجمهورية لنظيره الإيراني: أمننا مرتبط بأمن إيران
ضبط 10 موظفين في النجف بتهم فساد وإضرار بأموال الدولة
الأمم المتحدة تختار برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين
الشيخ جلال الدين الصغير : حين يُستهدف الوعي.. كيف تُدار مخططات الانحراف ضد الشباب؟
لحماية أهالي كربلاء.. إغلاق بناية آيلة للسقوط في قلب كربلاء القديمة
العراق يدعو لاستئناف الجهود الدبلوماسية بين إيران والمجتمع الدولي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك