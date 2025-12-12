الأمم المتحدة تختار برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن اختيار رئيس الجمهورية السابق برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين في العالم.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أرسل خطاب رئيس اللجنة التنفيذية للمفوض السامي لشؤون اللاجئين والممثل الدائم لليابان لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف اتسويوكي اويكي قال فيه: "يشرفني أن اكتب اليكم بصفتكم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، بشأن عملية اختيار المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين، وذلك تمهيداً لانتهاء ولاية فيليبو غراندي في 31 كانون الاول 2025".

وأضاف: "لقد شملت العملية مراسلة الدول الأعضاء لطلب ترشيحات للمنصب، كما تمت دعوة المرشحين المحتملين الى التقديم من خلال إعلان عام على صفحة الوظائف القيادية العليا في الأمم المتحدة، فيما جرت مبادرات تواصل أخرى عبر الشبكات والمنصات الإعلامية، وبعد مراجعة مفصلة لترشيحات المتقدمين وملفاتهم، وإجراء مقابلات دقيقة للمرشحين المدرجين على القائمة القصيرة، قدمت لي لجنة من كبار المستشارين توصياتها بشأن عدد من المرشحين النهائيين للنظر فيهم".

وتابع أنه: "انسجاماً مع الفقرة 13 من النظام الاساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يسعدني أن ابلغكم بعزمي على اقتراح برهم أحمد صالح من جمهورية العراق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتولي منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين لمدة خمس سنوات، تبدأ في 1 كانون الثاني 2026 وتنتهي في 31 كانون الاول 2030 وقد أُرفق سيرته الذاتية للتفضل بالاطلاع عليها، وسأكون ممتناً لو أمكن مشاركة هذه المعلومات مع أعضاء اللجنة التنفيذية".