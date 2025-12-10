الأخبار

حالة الطقس: غيوم وأمطار متفرّقة وانخفاض بدرجات الحرارة لغاية الأحد المقبل


صرّحت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت ظهور غيوم وانخفاضاً في درجات الحرارة، فضلاً عن هطول أمطار متفرّقة في عموم البلاد، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1 كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك 14، أربيل 15، صلاح الدين 17، نينوى 18، كركوك والأنبار وميسان والنجف الأشرف 19، بغداد وديالى وواسط وذي قار والمثنى 20، الديوانية والبصرة وكربلاء المقدسة 21، وبابل 22".

كذلك أضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد تكون رعدية أحياناً، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1 كم".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1كم".

فيما أوضح، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة الشرقية منها، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1 كم".

