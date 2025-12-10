المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس

قررت محافظات كركوك وبابل والديوانية والمثنى والنجف وصلاح الدين، اليوم الأربعاء، ( 10 كانون الأول 2025 )، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول وغرق بعض المناطق.

ووجّه محافظ كركوك، ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والكليات والدوائر في المحافظة ليوم غد الخميس.

كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وشمل القرار كافة الدوائر الرسمية في المحافظة، واستثنى "الدوائر الأمنية والخدمية التي يتوجب عليها الاستمرار في واجباتها".

من جانبه، قرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، لكن القرار اقتصر على مدارس وزارة التربية فقط، ولم يشمل باقي الدوائر الحكومية في المحافظة.

وكانت محافظة الديوانية قد أعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب سيول الأمطار وغرق المناطق بمياه الأمطار.

وأعلن مكتب رئيس مجلس محافظة النجف ان مجلس المحافظة قرر عطلة محلية لجميع المدارس في المحافظة ليوم غد الخميس بسبب آثار الامطار على المدارس.

وأعلنت محافظة صلاح الدين عن تعطيل الدوام في المدارس يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار.