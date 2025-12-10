الأخبار

المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس


قررت محافظات كركوك وبابل والديوانية والمثنى والنجف وصلاح الدين، اليوم الأربعاء، ( 10 كانون الأول 2025 )، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول وغرق بعض المناطق.

ووجّه محافظ كركوك، ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والكليات والدوائر في المحافظة ليوم غد الخميس.

كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وشمل القرار كافة الدوائر الرسمية في المحافظة، واستثنى "الدوائر الأمنية والخدمية التي يتوجب عليها الاستمرار في واجباتها".

من جانبه، قرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، لكن القرار اقتصر على مدارس وزارة التربية فقط، ولم يشمل باقي الدوائر الحكومية في المحافظة.

وكانت محافظة الديوانية قد أعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب سيول الأمطار وغرق المناطق بمياه الأمطار.

وأعلن مكتب رئيس مجلس محافظة النجف ان مجلس المحافظة قرر عطلة محلية لجميع المدارس في المحافظة ليوم غد الخميس بسبب آثار الامطار على المدارس.  

وأعلنت محافظة صلاح الدين عن تعطيل الدوام في المدارس يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
ملابسهم غريبة الدينقراطية.. حركة جديدة تشغل مواقع التواصل في العراق وسط غموض حول أصحابها وتوجهاتها
المثنى تعطل دوام المدارس يوم غد الخميس
بسبب سوء الطقس، الخطوط التركية تلغي جميع رحلات إسطنبول - كركوك
رئيس الجمهورية يتوجّه إلى تركمانستان للمشاركة في منتدى العام الدولي للسلام والثقة
السفارةُ العراقية في أنقرة تصدر أول فيزا إلكترونية خارج العراق
وزارة التربية توجّه بالاحتفال بيوم النصر واستذكار أرواح الشهداء في اصطفاف الغد
بسبب الأمطار والسيول، القائد العام يوجه بفتح مركز متقدم بكركوك وصلاح الدين لدعم للمتضررين
حالة الطقس: غيوم وأمطار متفرّقة وانخفاض بدرجات الحرارة لغاية الأحد المقبل
وزارة العدل: أهمية تكثيف الجهود المؤسسية والمجتمعية لنشر الوعي بحقوق الإنسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك