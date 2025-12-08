التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية (وثيقة)

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين ( 8 كانون الاول 2025 )، جدول مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025-2026 وللمراحل الدراسية كافة.

وقالت الوزارة في بيان إن "امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية تنطلق يوم الاحد الموافق 25/1 ولغاية يوم السبت الموافق 31/1 فيما ستبدأ امتحانات المرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 20/1 ".