مجلس ديالى ينفي دخول قوة أمنية لاعتقال أحد أعضائه ويؤكد احترامه للقضاء

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، حقيقة ما تم تداوله بشأن دخول قوة أمنية إلى مبنى المجلس لاعتقال أحد أعضائه.

وقال الكروي في حديث صحفي إن "الأنباء التي تداولتها بعض المواقع والمنصات حول دخول قوة أمنية إلى مبنى مجلس ديالى بعد ظهر اليوم لاعتقال عضو المجلس أوس المهداوي غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا".

وأضاف أنّ "أي قوة لم تدخل إلى مبنى المجلس إطلاقاً"، مشيراً إلى أنّ "العلاقة مع المؤسسة الأمنية مميزة، ولا توجد أي إشكالية مع قرارات القضاء".

ولفت الكروي إلى أنّ "الإشكالية المتعلقة بالمهداوي سيتم التعامل معها وفق السياقات القانونية، ونحن منفتحون على جميع قرارات القضاء، وسيتم حسم الملف خلال الأيام المقبلة وفق الإجراءات المعتمدة".

وأكد أنّ "مجلس ديالى هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة، وهو على تواصل مستمر مع القضاء والأجهزة الأمنية ويدعم جهودها بشكل مباشر"، مشدداً على أنّ "الحديث عن دخول قوة أمنية لاعتقال أحد أعضاء المجلس غير صحيح ويتم نفيه بالكامل".