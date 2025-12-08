الأخبار

شرطة النجف تنفي حدوث مداهمة في الصحراء وضبط طائرات مسيّرة


أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الإثنين ( 8 كانون الاول 2025 )، إيضاحاً بشأن حدوث مداهمة في الصحراء وضبط طائرات مسيّرة.

وقالت القيادة في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقتل خلال الساعات الماضية أخبارًا تتحدث عن حدوث مداهمة في صحراء النجف وضبط طائرات مسيّرة ومخالفات مختلفة".

واضافت: انه "في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف حرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن، إذ لم تُسجَّل أي عملية مداهمة من النوع المذكور، ولم تُضبط مسيّرات أو نشاطات غير قانونية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".

وتابعت "كما نود أن نبيّن لكافة أهلنا في النجف الأشرف أنه لا يوجد أي انتشار غير اعتيادي في المدينة القديمة أو في عموم المحافظة، وأن المحافظة تشهد استقرارًا أمنيًا عاليًا، وتواصل تشكيلات القيادة والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبإسناد من فرقة الإمام علي (ع)، تنفيذ ممارسات أمنية دورية في عمق الصحراء تهدف إلى المتابعة المستمرة ورصد أي نشاط غير قانوني؛ وهي إجراءات اعتيادية تُنفَّذ بشكل منتظم".

وأكدت أن "قواطع المسؤولية ممسوكة بشكل كامل، ولا توجد أي تهديدات تؤثر على أمن السكان أو المناطق الدينية أو الحيوية في المحافظة"، داعية "جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم نشر المعلومات إلا بعد التحقق منها عبر المصادر الرسمية حصراً".

