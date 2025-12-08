الأخبار

بالوثيقة.. التربية توبخ مدير عام تربية الأنبار والقيادي في تقدم نافع حسين


وجهت وزارة التربية، اليوم الإثنين، ( 8 كانون الأول 2025 )، توبيخا الى مدير عام تربية محافظة الأنبار والقيادي في حزب تقدم نافع حسين.

وجاء في كتاب للوزارة، وجهت فيه "المديرية العامة لتربية محافظة الأنبار بإيقاف كافة الإجراءات المتخذة بخصوص فتح باب التقديم الجديد للدرجات الخاصة بالوظائف، وذلك لحين استحصال الموافقات الأصولية من الوزارة والجهات ذات العلاقة".

وأشار الى، أن "القرار جاء بالنظر لوجود قاعدة بيانات سابقة للمرشحين والمرسلة من المديرية الى الوزارة والبالغ عددها 516 مرشحاً، إضافة الى ورود إشارات بخصوصها من الجهات الرقابية والقضائية".

وأوضحت التربية في كتابها، أن "الإجراءات الجديدة مخالفة لقانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية لعام 2022 وتوجيهات وزارة المالية التي نصت على ضرورة استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على إجراء الاستبدال للدرجات الوظيفية المذكورة بموارد عليا".

