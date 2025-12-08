الأخبار

النائب عامر الفائز : الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعه مساءً


كشف النائب عامر الفائز، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعه مساءً في منزل عبد الحسين الموسوي، مؤكداً أن اسم مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء لن يُعلن في جلسة اليوم.

وقال الفائز، في حديثه صحفي، إن "اجتماع الإطار التنسيقي اليوم سيكون في منزل عبد الحسين الموسوي، وسنناقش خلاله جميع الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء والتقييمات التي توصلت إليها اللجان المختصة"، مبيناً أن "اسم مرشحنا لن يُعلن في جلسة اليوم".

وأضاف أن "من حق محمد شياع السوداني أن يطمح لولاية ثانية، لكن هذا الأمر يجب أن يخضع لاتفاق قادة الإطار"، مشيراً إلى أن "حسم المرشح النهائي سيكون حصراً ضمن التوافقات الداخلية للإطار التنسيقي".

هذا الحراك داخل الإطار التنسيقي يأتي في وقت ما زال فيه ملف رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة عنواناً رئيسياً للخلاف والتجاذب بين قواه الأساسية، خصوصاً بعد أن أنهى محمد شياع السوداني عامه الثالث في رئاسة الحكومة بوصفه مرشح الإطار الرسمي بعد انتخابات 2021، وما رافق حكومته من جدل حول ملفي السلاح خارج الدولة والعلاقة مع الولايات المتحدة، إلى جانب النقاش المستمر حول جدوى منحه ولاية ثانية.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، يعمل الإطار على بلورة صيغة داخلية لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء عبر لجان سياسية وفنية قدّمت تقييماً لأداء الحكومة الحالية وخيارات ما بعد السوداني، في ظل ضغوط متعاكسة بين قوى تدفع باتجاه التجديد له لضمان الاستقرار وعدم فتح "صندوق مفاوضات" جديد، وأخرى تفضّل الذهاب إلى اسم بديل من الصف الأول داخل الإطار، ما يجعل اجتماع اليوم امتداداً لسلسلة اجتماعات سابقة أكثر منه جلسة حسم نهائي لاسم رئيس الوزراء المقبل.

