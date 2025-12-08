قيادة شرطة النجف الأشرف تنفي القيام بمداهمة في صحراء المحافظة وضبط طائرات مسيّرة

نفت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، القيام بمداهمة في صحراء المحافظة وضبط طائرات مسيّرة، فقد ذكرت القيادة في بيان، أن " بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية أخبارًا تتحدث عن حدوث مداهمة في صحراء النجف الأشرف وضبط طائرات مسيّرة ومخالفات مختلفة، ونود إيضاح أن لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن، إذ لم تُسجَّل أي عملية مداهمة من النوع المذكور، ولم تُضبط مسيّرات أو نشاطات غير قانونية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".

فيما بيّنت القيادة، أنه "لا يوجد أي انتشار غير اعتيادي في المدينة القديمة أو في عموم المحافظة"، مشيرة الى ان "النجف الأشرف تشهد استقرارًا أمنيًا عاليًا، وتواصل تشكيلات القيادة والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبإسناد من فرقة الإمام علي ( ع ) ، تنفيذ ممارسات أمنية دورية في عمق الصحراء تهدف إلى المتابعة المستمرة ورصد أي نشاط غير قانوني؛ وهي إجراءات اعتيادية تُنفَّذ بشكل منتظم".

كذلك أكدت، أن "قواطع المسؤولية ممسوكة بشكل كامل، ولا توجد أي تهديدات تؤثر في أمن السكان أو المناطق الدينية أو الحيوية في المحافظة"، داعية جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة وعدم نشر المعلومات إلا بعد التحقق منها عبر المصادر الرسمية حصراً".