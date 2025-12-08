الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والتمهيدية
وكالة انباء براثا
116
2025-12-08
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة والأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع
وزارة العدل: الإفراج عن 103 أحداث خلال تشرين الثاني الماضي
وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والتمهيدية
مفوضية الانتخابات تشرح سبب استبعاد المرشح طه المجمعي : ارتكب جريمة الشروع بالقتل والحكم عليها
إيران تعلق على قرار العراق بعدم تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
العامري والسيد عبد المهدي يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة
النزاهة: الممارسات البيئية المخالفة ستُعامل كجرائم فساد
العامري ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان على قوة العراق الموحد وأهمية استقرار الاقليم
بالأسماء.. المفوضية تستبعد 9 مرشحين فائزين في الانتخابات
طالباني يشيد بدور القضاء في نجاح الانتخابات وضمان الاستحقاقات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
جامعة الموصل تصدر بياناً بشأن أنباء وفاة طالبة في الأقسام الداخلية
478
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يعلن إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في النجف الاشرف
460
اللواء 30 بالحشد يستجيب لمناشدة اهالي بعشيقة ويرفع مخلفات داعش الارهابي
419
اشتباكات بين البيشمركة والكوماندوز في السليمانية واغلاق سيطرة "بانی مەقان" قرب جمجمال
372
انتهاء أزمة البنزين في البصرة بعد وصول شحنة جديدة وتزويد المحطات
363
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك