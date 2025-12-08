الديوانية: الجهد الخدمي يفتتح ثلاثة مشاريع حيوية في المحافظة

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، اليوم الاثنين، افتتاح ثلاثة مشاريع حيوية في الديوانية، حيث ذكر رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي، عبد الرزاق المالكي للوكالة الرسمية، إن "الجهد الخدمي والهندسي افتتح ثلاثة مشاريع في محافظة الديوانية، شملت مناطق أم طباشي والابياش وجزيحة الغربية، التي كانت تعاني لسنوات طويلة من نقص الخدمات الأساسية رغم كثافة سكانها التي تقارب 50 ألف نسمة".

وأضاف، أن "افتتاح هذه المشاريع جاء استجابة لمناشدات أهالي المناطق، وبعد عرض ملفها أمام رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بشمولها بأعمال الجهد الخدمي بهدف رفع مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية".

بالمقابل، أوضح مقرر فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، حيدر شمخي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريق أحدث نقلة نوعية في إيصال الخدمات للمناطق المحرومة، وخاصة المناطق الزراعية المجاورة للمدن"، مبينا أن "الجهود شملت مشاريع التربة وتصريف مياه الأمطار وإيصال المياه الصالحة للشرب وتعبيد الطرق، إضافة إلى خدمات أخرى".

كذلك بيّن شمخي أن "الخطط المستقبلية، استهدفت جميع المناطق المحرومة في المحافظة، مشيراً إلى أن "أغلب المناطق استفادت من المشاريع المنجزة، فيما سيتم إكمال بقية المشاريع خلال السنوات المقبلة".

وفي ذات الصدد، ذكر معاون رئيس الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، محمد بديوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع تبليط أم طباشي تم إنجازه بمساحة بلغت 38 ألف متر مربع بمادة الاسفلت ضمن حملة شاملة لتطوير الطرق في المنطقة"، لافتا إلى أن "أعمال التبليط شملت تطوير الطرق بالكامل".