الأخبار

الديوانية: الجهد الخدمي يفتتح ثلاثة مشاريع حيوية في المحافظة


 

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، اليوم الاثنين، افتتاح ثلاثة مشاريع حيوية في الديوانية، حيث ذكر رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي، عبد الرزاق المالكي للوكالة الرسمية، إن "الجهد الخدمي والهندسي افتتح ثلاثة مشاريع في محافظة الديوانية، شملت مناطق أم طباشي والابياش وجزيحة الغربية، التي كانت تعاني لسنوات طويلة من نقص الخدمات الأساسية رغم كثافة سكانها التي تقارب 50 ألف نسمة".

وأضاف، أن "افتتاح هذه المشاريع جاء استجابة لمناشدات أهالي المناطق، وبعد عرض ملفها أمام رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بشمولها بأعمال الجهد الخدمي بهدف رفع مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية".

بالمقابل، أوضح مقرر فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، حيدر شمخي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريق أحدث نقلة نوعية في إيصال الخدمات للمناطق المحرومة، وخاصة المناطق الزراعية المجاورة للمدن"، مبينا أن "الجهود شملت مشاريع التربة وتصريف مياه الأمطار وإيصال المياه الصالحة للشرب وتعبيد الطرق، إضافة إلى خدمات أخرى".

كذلك بيّن شمخي أن "الخطط المستقبلية، استهدفت جميع المناطق المحرومة في المحافظة، مشيراً إلى أن "أغلب المناطق استفادت من المشاريع المنجزة، فيما سيتم إكمال بقية المشاريع خلال السنوات المقبلة".

وفي ذات الصدد، ذكر معاون رئيس الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، محمد بديوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع تبليط أم طباشي تم إنجازه بمساحة بلغت 38 ألف متر مربع بمادة الاسفلت ضمن حملة شاملة لتطوير الطرق في المنطقة"، لافتا إلى أن "أعمال التبليط شملت تطوير الطرق بالكامل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الديوانية: الجهد الخدمي يفتتح ثلاثة مشاريع حيوية في المحافظة
تعطيل الدوام في مدارس إقليم كردستان 10 أيام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة
الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة والأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع
وزارة العدل: الإفراج عن 103 أحداث خلال تشرين الثاني الماضي
وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والتمهيدية
مفوضية الانتخابات تشرح سبب استبعاد المرشح طه المجمعي : ارتكب جريمة الشروع بالقتل والحكم عليها
إيران تعلق على قرار العراق بعدم تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
العامري والسيد عبد المهدي يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة
النزاهة: الممارسات البيئية المخالفة ستُعامل كجرائم فساد
العامري ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان على قوة العراق الموحد وأهمية استقرار الاقليم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك