وزارة العدل: الإفراج عن 103 أحداث خلال تشرين الثاني الماضي


 

أعلنت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، اليوم الاثنين، الإفراج عن 103 أحداث خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "الموقف الشهري الخاص بعدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم (103) أحداث".

كذلك أوضحت الدائرة أن "عمليات الإفراج توزعت بين (59) حدثاً موقوفاً أُطلق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، و(26) حدثاً أُخلي سبيلهم عقب انتهاء مدة المحكومية، إضافة إلى (9) أحداث شملهم الإفراج الشرطي نتيجة حسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية وفق توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية. كما شمل العفو العام (9) أحداث آخرين".

فيما أكدت الدائرة، بحسب البيان، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة وزارة العدل الإصلاحية وتنفيذ عملية إطلاق السراح الهادفة إلى تأهيل الأحداث وإعادة اندماجهم في المجتمع وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة".

