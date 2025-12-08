تعطيل الدوام في مدارس إقليم كردستان 10 أيام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، تعطيل دوام المدارس 10 أيام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، انه سيتم تعطيل دوام المدارس من يوم 25 كانون الأول الحالي إلى 3 كانون الثاني المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن حكومة إقليم كردستان تعلن بشكل دوري عن العطل الرسمية بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية بما ينسجم مع خصوصية الإقليم وتقاليده الثقافية.