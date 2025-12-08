محكمة جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق مدان ضبط بحوزته 4 الاف حبة مخدرة

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات الأنبار، اليوم الاثنين، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، كذلك أضاف، أن "المدان ضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة من مادة الكبتاجون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

كما لفت الى، أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".