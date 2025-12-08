الأخبار

هيئة النزاهة تعلن استرداد أكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، استرداد أكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "الهيئة تمكنت في المدة المنصرمة من استرداد مبلغ (17,438,620) دولاراً أمريكياً من عائدات الفساد"، مُبينا أنَّ "عمليَّة الاسترداد تمَّت من خلال التنسيق مع الجهات القضائيَّة والرقابيَّة والتواصل مع الجهات الدوليَّة المُختصَّة، وفقاً للاتفاقيَّات والقوانين المعمول بها".

وأضاف، أن "دائرة الاسترداد وسَّـعت تعاونها مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون؛ بهدف دعم تبادل المعلومات المُتعلّقة بالفساد والأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء؛ لتسريع إجراءات المُتابعة الدوليَّة واسترداد الأموال"، لافتاً إلى "فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدوليّ في القضايا الماليَّة المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مُخصَّصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونيَّة؛ لتلقّي المعلومات المُتعلّقة بالأموال المُهرَّبة والبيانات الخاصَّة بالمطلوبين للقضاء؛ على خلفيَّة قضايا الفساد".

وتابع، إن "الدائرة شرعت في فتح منظومة الدعم الإلكتروني (I cass)التابعة لوزارة الخارجيَّـة، بما يتيح للهيئة الاطلاع على البيانات المُسجَّلة في المنظومة والخاصّة بتسجيل معلومات المواطنين العراقيّين المُقيمين خارج البلد؛ لتعزيز قدرتها على مُتابعة المطلوبين وأخذ الإجراءات القانونيَّة والإداريَّة اللازمة بكلّ دقةٍ وفاعليَّةٍ"، لافتا الى "بدء العمل في نافذة وصول مُباشرٍ إلى قواعد بيانات الإنتربول والمعلومات المُرتبطة بملفاتها في مجال مكافحة الفساد، بما يُعزّز قدرات الهيئة على تتبُّع المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة؛ لتقليص وقت الوصول إلى المعلومات".

كذلك أوضح، أن "الهيئة شرعت أيضاً بالتعاون مع مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة تعزيزاً لكفاءة متابعة الملفات وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، من خلال فتح نافذة تعاونٍ تتيح الاستعلام بشكلٍ فوريٍّ عن بيانات المطلوبين، كما بدأت العمل بالمنظومة الإلكترونيَّة (12N) للاتصال المُباشر مع جهاز المخابرات الوطنيّ؛ لتبادل المعلومات عن أسماء المطلوبين الهاربين، بما يسهم في سرعة إنجاز التعاملات".

