مصدر مطلع : المرجع الديني الكبير سماحة السيد علي السيستاني يتمتع بصحة جيدة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، بأن المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، يتمتع بصحة جيدة، نافياً صحة الشائعات التي تمّ تداولها خلال الساعات الماضية بشأن تدهور وضعه الصحي.

وقال المصدر إن " سماحة السيد السيستاني أُصيب بعارض إنفلونزا خلال الأيام الماضية وتماثل للشفاء بشكل كامل، ولله الحمد".

وأضاف أن "مكتب المرجعية يبحث إعادة فتح باب الزيارة والسلام على سماحته خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد الاطمئنان على استقرار وضعه الصحي".

وأشار المصدر إلى أن "لا صحة مطلقًا للأنباء التي تحدثت عن إصابته بمرض خطير أو ما شابه ذلك، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المفبركة التي تهدف إلى بثّ القلق بين المؤمنين".