الداخلية تنفي رفع رسوم البطاقة الوطنية الموحدة إلى 50 ألفاً

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مزاعم رسوم البطاقة الوطنية الموحدة إلى 50 ألف دينار عراقي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود توجيه من قبل وزارة الداخلية (برفع رسوم البطاقة الوطنية إلى 50 ألف دينار بسبب العجز المالي)".

وأضاف البيان، "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء غير الصحيحة، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم نشر الأخبار الكاذبة والتأكد من المصادر المخولة الرسمية".