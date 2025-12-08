انتشار الحشد الشعبي بالمناطق الصحراوية خشية استغلال الارهاب للاحوال الجوية

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، عن انتشار امني كثيف للقوات الحشد الشعبي في المناطق الصحراوية خشية تسلل عناصر داعش الارهابي مستغلين سوء الاحوال الجوية .

وقال المصدر ، ان "قوات من الحشد الشعبي انتشرت وبشكل مكثف في المناطق الصحراوية بالقرب من مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عناصر التنظيم الاجرامي التسلل الى المناطق الغربية للقيام بعمليات ارهابية مستغلين سوء الاحوال الجوية".

واضاف ان "هذه الاجراءات تأتي ضمن خطة القيادات الامنية منع عناصر التنظيم الاجرامي من استغلال تلك المناطق في عمليات التسلل بالتزامن مع استمرار هطول الامطار".

واوضح ان "اعادة خريطة انتشار القوات الامنية سوف يسهم في ديمومة امن واستقرار المناطق الغربية نافيا تعرض احدى قطعات الجيش في قضاء الرطبة غربي الانبار لهجوم ارهابي".