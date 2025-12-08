الأخبار

انتشار الحشد الشعبي بالمناطق الصحراوية خشية استغلال الارهاب للاحوال الجوية


افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، عن انتشار امني كثيف للقوات الحشد الشعبي في المناطق الصحراوية خشية تسلل عناصر داعش الارهابي مستغلين سوء الاحوال الجوية .

وقال المصدر ، ان "قوات من الحشد الشعبي انتشرت وبشكل مكثف في المناطق الصحراوية بالقرب من مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عناصر التنظيم الاجرامي التسلل الى المناطق الغربية للقيام بعمليات ارهابية مستغلين سوء الاحوال الجوية".

واضاف ان "هذه الاجراءات تأتي ضمن خطة القيادات الامنية منع عناصر التنظيم الاجرامي من استغلال تلك المناطق في عمليات التسلل بالتزامن مع استمرار هطول الامطار".

واوضح ان "اعادة خريطة انتشار القوات الامنية سوف يسهم في ديمومة امن واستقرار المناطق الغربية نافيا تعرض احدى قطعات الجيش في قضاء الرطبة غربي الانبار لهجوم ارهابي". 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
