الاطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد

ناقش الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، ( 8 كانون الأول 2025 )، اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للإطار ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (253) في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، لمتابعة تطورات المشهد الوطني ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال الاجتماع "آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة" بحسب البيان.

وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان "تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية وما بين قوى الإطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات".

كما أكد الإطار التنسيقي "ترحيبه بالخطوات التي تعزّز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة ويحفظ المصلحة العليا للبلاد".