المندلاوي يبحث مع قوباد طالباني المستجدات السياسية ومسار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مع قوباد طالباني المستجدات السياسية ومسار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية

وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي،استقبل في دار ضيافته مساء اليوم الاثنين، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية ، ومسار الحوارات الجارية بين القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

واكد المندلاوي، ضرورة تكثيف اللقاءات بين مختلف القوى السياسية في هذه المرحلة الحساسة، وبما يؤدي إلى تحقيق تفاهمات حول الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قوية قادرة على خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته، مشددا على اهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا وتوحيد الصف في مواجهة تحديات المرحلة، وتعزيز الشراكة بين المركز والاقليم وفق الدستور والقوانين النافذة، وبما يُسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والانطلاق نحو مرحلة الإصلاح والتطور.