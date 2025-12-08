نائب : الحكومة المقبلة مطالبة بمراجعة كل الاتفاقيات السابقة

طالب النائب عارف عبد الجليل، اليوم الاثنين، الحكومة القادمة بمراجعة جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة التأكد من انسجامها مع المصلحة الوطنية العليا.

وقال عبد الجليل في تصريح ل /المعلومة/، إن "الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بالسيادة الوطنية أو مصالح الشعب ،مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية أكبر في التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة أمام مسؤولية كبيرة في إعادة تقييم هذه الاتفاقيات بما يخدم العراق ويعزز استقلالية قراره السياسي والاقتصادي ،مؤكدا أن أي اتفاق لا يحقق المصلحة الوطنية يجب إعادة النظر فيه أو تعديله".