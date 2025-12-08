العراق يبحث مع شيفرون الأمريكية مشاريع تطوير النفط والغاز

بحث وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الإثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، مع وفد من شركة "شيفرون" الأمريكية، سبل تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزير حيان عبد الغني السواد، استقبل وفداً من شركة شيفرون، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاعات الغاز والنفط".

وأضافت "كما جرى بحث فرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم في دعم الصناعة النفطية في البلاد".