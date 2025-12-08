النزاهة تعلن حصيلة نشاطاتها الوقائيَّة لشهــر تشـرين الثـاني

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، مجمل نشاطاتها الوقائيَّة لشهر تشرين الثاني المنصرم، في ميدان كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم أموال المُكلفين، وتضارب المصالح، ومُراقبة الأداء الوظيفيّ.

وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "عدد المُكلَّفين الذين قاموا بالإفصاح عن ذمهمم الماليَّة بلغ (1714) مُكلّفاً، مُنوّهةً بإجراء التقصّي والتحرّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة في الوزارات والمُؤسَّسات الحكوميَّة والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ من خلال (85) زيارةً، لافتةً إلى رصد مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى عددٍ من المُكلَّفين".

وتابعت إنَّه "تمَّ عقد (4) ورشٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والشفافيَّـة وحماية المال العام في كلٍّ من (وزارتي التربية والهجرة والمُهجَّرين، ونقابة الصحفيّين، واتحاد الغرف التجاريَّة العراقيَّة)، إضافةً إلى إنجاز تقريرٍ حول مشروع الدفع الإلكترونيّ pos الخاصّ بالهيئة العامة للگمارك من خلال الفريق المُكلَّف بمُراقبة ومُتابعة الإجراءات في الوزارات".