وزارة التربية توجّه بالاحتفال بيوم النصر واستذكار أرواح الشهداء في اصطفاف الغد

وجّهت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، المؤسسات التربوية، بتخصيص أول (15) دقيقة من اصطفاف يوم غد الخميس وقفة استذكار للشهداء واحتفالاً بيوم النصر، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تثميناً وعرفاناً للتضحيات التي قدمها أبطال العراق وبمناسبة تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب، وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، المؤسسات التربوية، بتخصيص أول (15) دقيقة من اصطفاف يوم غد الخميس وقتاً لاستذكار أرواح الشهداء الطاهرة، والاحتفال بيوم تحقيق النصر العراقي على الأعداء".



