رئيس الجمهورية يتوجّه إلى تركمانستان للمشاركة في منتدى العام الدولي للسلام والثقة

توجّه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى تركمانستان للمشاركة في منتدى العام الدولي للسلام والثقة، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن " رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، غادر البلاد، متوجهاً إلى تركمانستان للمشاركة في أعمال منتدى العام الدولي للسلام والثقة، ويرافقه عدد من كبار المسؤولين ". كما أضاف البيان أن "المنتدى سيُعقد بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان حياد تركمانستان".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام