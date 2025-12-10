وزارة العدل: أهمية تكثيف الجهود المؤسسية والمجتمعية لنشر الوعي بحقوق الإنسان

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، على أهمية تكثيف الجهود المؤسسية والمجتمعية لنشر الوعي بحقوق الإنسان، حيث ذكر وزير العدل في بيان، إنه "بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي ظل النظام الديمقراطي الذي أرسى دستوره وتشريعاته قواعدَ احترام الإنسان وصون كرامته وحماية حقوقه وحرياته وتعزيز قيم العدالة والمساواة فإن جمهورية العراق قد قطعت أشواطًا مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تطوير التشريعات الوطنية، وتوسيع برامج الحماية، وتعزيز جهود الإصلاح، والحضور الفاعل في المحافل الأممية، بما يعكس التزام العراق باحترام التزاماته الدولية". وتابع: "انطلاقًا من هذه المرتكزات، نُجدّد تأكيدنا على مواصلة العمل لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ودعم مسارات التقدم والازدهار في بلدنا العزيز".

كما أوضح، أن "هذا اليوم يمثل فرصة للتأكيد على أهمية تكثيف الجهود المؤسسية والمجتمعية لنشر الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ممارساتها، وتطوير السياسات التي تكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع".