الأخبار

بسبب الأمطار والسيول، القائد العام يوجه بفتح مركز متقدم بكركوك وصلاح الدين لدعم للمتضررين


وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بفتح مقر متقدم لإدارة الأزمات والكوارث في كركوك وصلاح الدين، حيث ذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن "القائد العام للقوات المسلحة، تابع مع القيادة والجهات ذات العلاقة، أحوال المواطنين والمناطق التي شهدت موجة من الأمطار والسيول، مما أدى إلى غرق بعضها وتضرر أخرى بالإضافة إلى محاصرة عدد من المواطنين نتيجة هذه السيول خاصة في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى".

فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، "بفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بأمرة ممثلين عن الجهات المختصة من بينها الهندسة العسكرية وهندسة الحشد الشعبي ودوائر الطرق والجسور وبتنسيق مع الحكومات المحلية والقيادات الأمنية في المناطق التي ذكرت أعلاه".

كذلك وجّه أيضاً "بتأمين طائرات من قيادة طيران الجيش للقيام بعمليات إجلاء فور تحسن الأجواء بالتزامن مع الشروع بفتح الطرق وترميم بعض الجسور المتضررة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في هذه المناطق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب الأمطار والسيول، القائد العام يوجه بفتح مركز متقدم بكركوك وصلاح الدين لدعم للمتضررين
حالة الطقس: غيوم وأمطار متفرّقة وانخفاض بدرجات الحرارة لغاية الأحد المقبل
وزارة العدل: أهمية تكثيف الجهود المؤسسية والمجتمعية لنشر الوعي بحقوق الإنسان
محكمة تحقيـــق كربلاء: القبـــض على شبكــــة ابتـــــزاز ورشـــاوى ضبطت بحوزتهم 3 مليارات
الأسبوع المقبل.. اجتماع كردي مهم بشأن رئاسة الجمهورية وتوزيع المناصب
الهيئة القضائية تصادق على قرار المفوضية برد شكوى الخنجر ضد المرشح "أحمد شهيد"
الحشد الشعبي يطيح بأبرز مروجي الحبوب المخدرة في الرمادي
النائب الإيزيدي محمد خليل : إرجاع عائلات داعش استهانة بدماء الشهداء ويهدد الأمن المجتمعي
بالوثيقة .. اجراءات صارمة من القضاء لمحاسبة دعاة إسقاط النظام السياسي
عضو في تحالف الانبار المتحد : الاحزاب الكردية ترفض ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك