بسبب الأمطار والسيول، القائد العام يوجه بفتح مركز متقدم بكركوك وصلاح الدين لدعم للمتضررين

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بفتح مقر متقدم لإدارة الأزمات والكوارث في كركوك وصلاح الدين، حيث ذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن "القائد العام للقوات المسلحة، تابع مع القيادة والجهات ذات العلاقة، أحوال المواطنين والمناطق التي شهدت موجة من الأمطار والسيول، مما أدى إلى غرق بعضها وتضرر أخرى بالإضافة إلى محاصرة عدد من المواطنين نتيجة هذه السيول خاصة في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى".

فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، "بفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بأمرة ممثلين عن الجهات المختصة من بينها الهندسة العسكرية وهندسة الحشد الشعبي ودوائر الطرق والجسور وبتنسيق مع الحكومات المحلية والقيادات الأمنية في المناطق التي ذكرت أعلاه".

كذلك وجّه أيضاً "بتأمين طائرات من قيادة طيران الجيش للقيام بعمليات إجلاء فور تحسن الأجواء بالتزامن مع الشروع بفتح الطرق وترميم بعض الجسور المتضررة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في هذه المناطق".