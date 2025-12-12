رئيس الجمهورية لنظيره الإيراني: أمننا مرتبط بأمن إيران

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 )، أنّ أمن العراق "مرتبط بشكل وثيق" بأمن إيران، مشددًا على أنّ العلاقات بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة وتاريخ طويل من التعاون.

ونقلت الرئاسة الإيرانية، في بيان عن رشيد قوله خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، على هامش اجتماع دولي في تركمانستان، إنّ "العراق يقدّر الدور الذي قامت به إيران في دعم بغداد خلال السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أنّ بلاده "لن تنسى المساندة التي قدّمتها طهران في مواجهة التحديات الأمنية".

ودعا رئيس الجمهورية إلى تنسيق المواقف الإقليمية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، واصفًا إسرائيل بأنّها "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار" في المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية مع العراق، مبيّنًا أنّ استكمال مشروع الربط السككي بين البصرة وشلمجة يمثّل أولوية لطهران من أجل تعزيز التواصل بين البلدين.

وشدّد بزشكيان على ضرورة حماية الاستقرار في المنطقة عبر التعاون بين الدول الجارة، مؤكّدًا أنّ "التفرقة تصبّ في مصلحة الأطراف الساعية إلى تأجيج النزاعات"، في إشارة إلى إسرائيل، فيما يأتي اللقاء بين الرئيسين في ظل مساعٍ مشتركة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وتنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.