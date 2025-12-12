ضبط 10 موظفين في النجف بتهم فساد وإضرار بأموال الدولة

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بضبط (١٠) مُوظَّفين في النجف؛ على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، فضلاً عن إحداثهم الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلّفاً في مكتب تحقيق النجف نفَّذ عمليَّة ضبطٍ في معمل سمنت الكوفة، تمكَّن خلالها من ضبط (٨) مُوظَّفين، مُوضحةً أنّ العمليَّة نفذت على خلفيَّة تنظيم معاملة صرفٍ (وهمية)؛ لتجهيز (٤٠١) كرة فولاذيَّة تعاقدت عليها الشركة العامَّة للسمنت مع إحدى شركات المقاولات والتجارة العامَّة بمبلغٍ يزيد على ثلاثة مليارات دينارٍ.

ولفتت إلى أنَّه، بعد إجراء المطابقة، تمَّ رصد مخالفةٍ لمواصفات شراء المواد من حيث المنشأ وتنظيم سنداتٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وصرف مبالغ وهميَّةٍ من خلال تسجيل تحميل وتفريغ المادة نفسها عدَّة مراتٍ داخل المعمل، إضافة إلى وجود اختلافٍ بين رقم العجلة وتاريخ إدخال المواد والكميَّات التي تمَّ إدخالها، مُبيّـنةً أنَّ عمليَّـة الصرف تمَّت استناداً إلى نسخٍ ضوئيَّـةٍ من بطاقتي الدخول والوزن دون وجود الأصل.

على صعيدٍ آخر، وفي عمليَّة ضبطٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف من ضبط مُوظَّفين اثنين من وحدة الورشة الجنوبيَّـة في المُديريَّة؛ لإضرارهما بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها؛ عبر قيامهما بتنظيم معاملات صيانة (١٧) آلية، وتنظيم كشوفات صيانةٍ وهميَّةٍ، مُشيرةً إلى عدم تنزيل الكشوفات ومستندات الصيانة في دليل تلك الآليات منذ العام ٢٠٢٤ ولغاية الآن.

وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين في العمليَّـتين المُنفَّذتين، وفقاً لأحكام المادتين (٣٣١ و٣٤٠)، وعرضهما أمام قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة وتقرير مصير المتهمين.