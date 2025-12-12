رئيس الجمهورية وبوتين يناقشان تنفيذ الاتفاقيات ومواجهة تحديات المنطقة

ناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 )، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة تحديات المنطقة.

وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان أنه "جرى خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، التأكيد على أهمية استئناف جلسات الحوار والتشاور السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الثنائية الموقعة بين البلدين، وتعزيز مسارات التفاهم في الملفات ذات الاهتمام المتبادل".

كما بحث الجانبان وفقاً للبيان" مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في ترسيخ السلم والاستقرار الدولي".