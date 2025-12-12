الأخبار

حالة الطقس: تعرض مناطق البلاد لتساقط أمطار جديدة


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تعرض البلاد الى حالة مطرية جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما في المنطقة الجنوبية فيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 9، دهوك 12، وأربيل 13، وكركوك ونينوى 14، وصلاح الدين 16، وبغداد وديالى والأنبار 17، وكربلاء المقدسة وواسط 18، والنجف الأشرف والديوانية والمثنى 19، وميسان والمثنى 20، وذي قار والبصرة 21".

كما أضاف، أن "يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع تشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

كذلك لفت إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً، ويكون أحياناً غائماً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية والمنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

فيما أوضح، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة، وتكون رعدية أحياناً في أماكن متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم".

