وزارة الزراعة تعلن تنفيذ مشروع جديد لإدارة المياه في مواجهة التغيرات المناخية

صرّحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروع الزراعة بدون حراثة في عدة محطات، ومنها محطة مراعي البعاج لمواجهة التغيرات المناخية، فيما أشارت إلى تطبيق تقنية الزراعة الحافظة في محافظتي نينوى وكركوك لتحسين إدارة المياه والأراضي الزراعية، وبينت أن هذه التقنية تسهم في تحسين خصائص التربة وتقليل كلف الإنتاج، إذ ذكر وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "الزراعة بدون حراثة أو الزراعة الحافظة، وتعرف أيضاً بالزراعة الصفرية تعد تقنية واعدة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تعتمد على زراعة البذور مباشرة في بقايا المحصول السابق دون حراثة التربة، ما يحسن من خصائص التربة ويزيد الاعتبار، وكذلك يوفر الوقت والجهد للمزارعين، ويقلل من كلف الإنتاج".

وأضاف أن "نظام الحراثة أو الزراعة الحافظة، أي الزراعة بدون حراثة، تم تنفيذه في عدة محطات ومنها محطة مراعي البعاج".

كما أشار إلى أن "التكيف مع شح المياه والجفاف يؤدي الى تحسين ادارة المياه"، مبيناً أن "وزارة الزراعة لديها عدة مشاريع في مناطق خاصة في محافظتي نينوى وكركوك باستخدام الزراعة الحافظة، إذ يتم نشرها مع المزارعين لضمان إدارة كفوءة للمياه، وأيضاً للأراضي الزراعية".