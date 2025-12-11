الدفاع تبحث مع بعثة حلف الناتو تطوير الاعلام والتوجيه المعنوي

بحثت وزارة الدفاع مع بعثة حلف الناتو ، تطوير المؤسسات التدريبية ومنها مدرسة الاعلام والتوجيه المعنوي.

وذكرت الوزارة في بيان :" ان مدير الاعلام والتوجيه المعنوي اللواء الطيار تحسين ابراهيم الخفاجي استقبل ،اليوم الخميس ، وفدًا من بعثة حلف الناتو برئاسة العميد توماس براون . وجرت ، خلال اللقاء ، مناقشة تطوير برامج التدريب في مجال الاعلام والتوجيه المعنوي.

واكد المجتمعون ضرورة تطوير المؤسسات التدريبية ، ومنها مدرسة الاعلام والتوجيه المعنوي، بما يضمن تطوير الاعلام العسكري والاستعداد لاطلاق الدورة التدريبية مطلع العام المقبل ، التي تشكل البنى الاساسية لتطويرها .

فيما اكد اللواء تحسين اهمية تعزيز التعاون لتطوير مهارات ضباط الاعلام، مبيّنا :" ان الدورة ستعزز معايير التدريب الحديثة وتسهم في رفع كفاءة اعلام وزارة الدفاع".