مصدر محلي : الخزين المائي في بحيرة حمرين وصل الى / 840 / مليون متر مكعب

بلغت الواردات المائية في بحيرة حمرين في محافظة ديالى اكثر من الفي متر مكعب / ثانية ، جراء الامطار والسيول المائية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين .
وقال مصدر محلي :" ان الخزين المائي في بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة وصل الى / 840 / مليون متر مكعب قياسا بالخزين السابق قبل هطول الامطار الذي بلغ / 640 / مليون متر مكعب ، اي بزيادة /٢٠٠ / مليون متر مكعب.
واضاف:" ان مستوى الخزين المائي مازال دون الطموح "، مبينا :" ان الطاقة الخزنية للبحيرة تبلغ مليارين و٤٠٠ مليون متر مكعب وتغطي نحو 70 بالمائة من جغرافية ديالى كونها تعد خزينا ستراتيجياً في ملف المياه على مستوى المحافظة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha