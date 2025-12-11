مصدر محلي : الخزين المائي في بحيرة حمرين وصل الى / 840 / مليون متر مكعب

بلغت الواردات المائية في بحيرة حمرين في محافظة ديالى اكثر من الفي متر مكعب / ثانية ، جراء الامطار والسيول المائية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين .

وقال مصدر محلي :" ان الخزين المائي في بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة وصل الى / 840 / مليون متر مكعب قياسا بالخزين السابق قبل هطول الامطار الذي بلغ / 640 / مليون متر مكعب ، اي بزيادة /٢٠٠ / مليون متر مكعب.

واضاف:" ان مستوى الخزين المائي مازال دون الطموح "، مبينا :" ان الطاقة الخزنية للبحيرة تبلغ مليارين و٤٠٠ مليون متر مكعب وتغطي نحو 70 بالمائة من جغرافية ديالى كونها تعد خزينا ستراتيجياً في ملف المياه على مستوى المحافظة".