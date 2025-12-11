الأخبار

الكرملين : بوتين سيلتقي الرئيس رشيد في عشق آباد


 اعلن الكرملين ، اليوم الخميس، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال وجوده في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، "من المقرر اجراء محادثات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد".

وأفاد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور عشق آباد، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، للمشاركة في المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".

وأضاف: "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

